Саратовская собака Машка из приюта «Верный друг» уехала жить в Бельгию

Приют «Верный друг» рассказал историей счастливого пристройства за границу очередного четвероногого подопечного.

Бездомная собака Машка, подобранная у магазина в посёлке Красный Текстильщик и попавшая в отлов, уехала жить в Бельгию. Зоозащитники предполагают, что она когда-то была домашней: «Она очень контактная, умная, знает, что такое жизнь рядом с человеком». В приюте Машка заболела, но её вылечили, а в мороз уже не смогли выпустить обратно.

Объявление о пристройстве собаки, которую за любовь к играм в грязи ласково прозвали Хрюшкой, увидела бельгийская семья. Иностранцев не смутило расстояние — Машка уехала в новый дом в компанию к другой собаке. «Мы скучаем, Машка. Но мы так за тебя рады!» — написали волонтёры.

Это уже не первый случай международного пристройства: в мае в Бельгию, в семью с маленьким ребёнком, отправился пёс Арчи, получивший в новом доме имя Олаф.