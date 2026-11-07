Популярный актер из Саратова всю жизнь живет со своей мамой

Евгений Миронов признался, что он «маменькин сынок».

Народный артист России, уроженец Саратова Евгений Миронов рассказал в интервью YouTube-каналу Алеко Надиряна, что всю жизнь прожил с матерью и называет себя «маменькиным сынком». По его словам, с собственным 12-летним сыном Петром он хотел бы выстроить другие отношения — дать ему свободу, которой не было у него самого.

«Безумно счастлив, что она со мной. Прихожу домой и говорю: „Мама, я дома“. Это очень сильная мне помощь. Конечно, у меня есть страх потери матери», — признался 59-летний актёр, отметив, что не будет готов к её уходу. Матери артиста Тамаре Мироновой 85 лет, она долгие годы работала билетёром в Московском театре Олега Табакова.