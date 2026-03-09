Популярный парк в Екатериновке Саратовской области благоустроят по нацпроекту

В Екатериновке благоустроят парк на улице 8 Марта.

В рабочем поселке Екатериновка в этом году преобразится парковая зона на улице 8 Марта. Работы проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом.

Территория пользуется популярностью у местных жителей — здесь любят гулять с детьми. В планах: проложить пешеходные дорожки, установить лавочки, качели, гамаки и детский игровой комплекс.

Как напомнил первый замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, именно этот парк победил в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2025 году. Сейчас в регионе уже собирают предложения по территориям на 2027 год — чиновник призвал жителей активно участвовать в выборе.

Ранее сообщалось, что в этом году область получит более 1,3 млрд рублей на развитие сел и малых городов. За три года финансирование программы выросло в пять раз. На эти деньги уже построили 42 служебных дома для специалистов на селе, спорткомплекс, обновили стадион и социальные объекты.

Ольга Сергеева