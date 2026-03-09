В Саратове к празднику определили самых метких сотрудниц полиции

Сотрудницы саратовской полиции встретили 8 Марта стрельбой из табельного оружия.

В преддверии праздника в управлении МВД прошел лично-командный чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова. Более 20 женщин в погонах соревновались в меткости на дистанциях 10 и 25 метров.

В командном зачете лучшей стала команда отдела полиции № 7 (поселок Солнечный). На втором месте — сотрудницы городского УМВД, на третьем — полк ППС. В личном первенстве победила майор Анастасия Земцова, следом за ней Анастасия Анциферова и Наталия Петрова.

Замначальника УМВД Александр Дегтярев и члены Общественного совета поздравили участниц. Победительницам вручили грамоты и призы, а команде из Солнечного — переходящий кубок.

Ольга Сергеева