Порядка пяти тысяч детей ежегодно получают помощь в четырёх детских реацентрах

В регионе работают четыре детских реабилитационных центра — в Саратове, Ершовском, Марксовском и Вольском районах.

Ежегодно помощь здесь получают порядка 5 тысяч детей и подростков с ограничениями по здоровью, сообщил министр труда и соцзащиты Денис Давыдов.

Особое внимание уделяется детям с расстройствами аутистического спектра. В Вольском центре внедрили новый комплексный подход: логопед, психолог и физиотерапевт работают в одной системе. К традиционным занятиям добавили процедуру транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации — она стимулирует мозг на физическом уровне, помогая ребёнку расслабиться и лучше усваивать информацию.

Метод уже опробовали на 35 детях, у 80% из них отмечена положительная динамика: улучшились адаптивные способности и стабилизировался психоэмоциональный фон.

Получить помощь можно не только стационарно, но и на дому — это соответствует принципам клиентоцентричности в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Ольга Сергеева