Днём в Саратовской области 92-летний автомобилист сбил годовалую девочку

За один день в Саратовской области в ДТП пострадали четверо детей.

28 июля на дорогах региона произошло сразу четыре аварии с участием несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Первое ДТП случилось в 12:00 в Балаково на улице 1 Мая. Столкнулись «Газель» и Audi — травмы получил 16-летний пассажир грузовика.

Спустя полчаса в Ртищево на улице Красная 92-летний водитель «семёрки» наехал на годовалую девочку.

Вечером, в 17:10, в Вольске на улице Чернышевского автомобиль Geely сбил 14-летнего велосипедиста.

Ещё одно происшествие произошло в 19:40 в селе Перелюб на улице Чапаевской. Там «четырнадцатая» модель наехала на 12-летнюю девочку.

Все четверо детей доставлены в больницы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Ольга Сергеева