Посетители экопункта «Вторматик» сдали на переработку свыше 4,6 тонны стекла

С начала года энгельсский экопункт «Вторматик» принял на переработку свыше 11,3 тонн вторсырья.

В среднем ежемесячно пункт посещают не менее 300 экологически осознанных граждан, которые придерживаются идей раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Из общего объема ВМР за 5 месяцев во «Вторматик» принесли более 4,6 т стекла – это порядка 15 тыс. стандартных бутылок объемом 0,5 л. Стекло по-прежнему остается одной из самых популярных фракций для сдачи, при этом отлично подвергается многократной переработке без потери качества.

Также часто посетители приносят в экопункт бумагу и картон – с начала года принято свыше 5,3 т. Чуть меньше жители Саратова и Энгельса собирают и сдают ПЭТ-бутылки – 660 кг. Кроме этого, было принято почти 300 кг ПНД-канистр, более 200 кг ПНД-флаконов, почти 50 кг различных плёнок и пр.

Напомним, сдавая сырье в экопункт, граждане получают денежное вознаграждение. За пять месяцев местные жители смогли заработать на этом более 35 тыс. рублей.

Пункт приема вторсырья «Вторматик» был открыт Саратовским филиалом компании «Ситиматик» в конце 2021 года. Он находится в Энгельсе, на улице Красноярская, 2. Информацию о ценах, фракциях вторсырья и их правильной подготовке к сдаче можно найти в официальном сообществе https://vk.com/vtormatik, на сайте https://citymatic.ru/ecoprojects/vtormatik, в самом экопункте, а также уточнить у специалистов контакт-центра саратовского регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.