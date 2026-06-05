Наставник саратовского «Протона-2» Чуриков стал старшим тренером основной команды

Дмитрий Чуриков возглавил основной состав волейбольного «Протона».

Саратовский волейбольный клуб объявил о кадровых перестановках в тренерском штабе. На должность старшего тренера основной команды назначен Дмитрий Чуриков, сменивший на этом посту турецкого коллегу Мустафу Кылынча.

Дмитрий Чуриков, уроженец Саратова, является давним воспитанником местного волейбола. В качестве игрока он защищал цвета саратовского «Энергетика». Тренерскую карьеру в родном клубе он начал более 10 лет назад: с 2013 года входил в штаб главной команды, а с 2016 по 2026 год возглавлял молодёжную команду «Протон-2», приведя её к серебряным медалям чемпионата России. Под его руководством основная команда дважды становилась бронзовым призёром Кубка России (в 2016 и 2017 годах).

Новым главным тренером молодёжной команды «Протон-2» назначена бывшая игрок основного состава Ксения Маркина.

Ольга Сергеева