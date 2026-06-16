Посевную кампанию в Саратовской области планируется завершить к 20 июня

На заседании аграрного комитета Саратовской областной Думы обсудили предварительные итоги весенних полевых работ и подготовку к уборочной кампании.



С основным докладом выступил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.



«Частые осадки сдерживают проведение полевых работ. Сев ведется в природные окна. В настоящее время продолжается сев поздних культур гречихи, проса, кукурузы, подсолнечника» — сообщил замминистра.



На сегодняшний день, по его словам, в области посеяно 94% запланированных площадей зерновых культур, в том числе пшеницы – 79%, продолжается сев подсолнечника, поздних рассадных культур – томатов, перца, баклажанов. Работы по севу кормовых культур выполнены на 67%.



Состояние озимых культур оценивается как удовлетворительное и хорошее. «Прогнозная посевная площадь всех сельскохозяйственных культур под урожай текущего года составит 4,3 миллиона га, что на уровне прошлого года», — уточнил Игорь Гриднев.



В рамках выполнения задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в текущей посевной кампании приоритет был отдан семенам отечественной селекции. Так, рост доли семян российской селекции к уровню прошлого года составил 2-3%, в том числе саратовской — 3%. Долоя семян отечественной селекции в зерновой группе без кукурузы составила 96%, по подсолнечнику — 67%, сое – 60%. по кукурузе – 58%,



Ситуация с поставками ГСМ и средств защиты растений на текущий момент стабильна.



Параллельно с завершением посевной хозяйства области готовятся к проведению уборочной кампании.



Продолжается работа по наращиванию энерговооруженности отрасли растениеводства, преимущество отдается отечественной сельхозтехнике. Суммарная мощность по хранению зерновых и масличных культур составляет свыше 7,3 млн. тонн, что позволит разместить на хранение урожай 2026 года. Кроме того, на территории региона расположено 41 картофелехранилище и овощехранилище общей мощностью 110 тыс. тонн.



«Задача ближайших дней – максимально задействовать все ресурсы для финальной фазы сева, который планируем завершить к 20 июня», — резюмировал Игорь Гриднев.