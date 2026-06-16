В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Анидалова

У здания Саратовской областной думы задержан депутат Александр Анидалов.

Сегодня, 16 июня, при выходе из здания заксобрания, был задержан депутат-коммунист. Информацию о произошедшем подтвердил его коллега по фракции КПРФ Денис Буланов.

По имеющимся данным, парламентарию вменяют организацию незаконного мероприятия.

Речь идет о первомайской акции, состоявшейся 1 мая 2026 года. Какое именно силовое подразделение провело задержание — Булановым не уточняется.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября.

Ольга Сергеева