После атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе открыли горячую телефонную линию

В Саратовской области после ночной атаки БПЛА в ночь на 21 марта начали работу специальные каналы связи для помощи жителям.

Власти Саратова и Энгельса оперативно развернули систему поддержки горожан, чьи дома пострадали в результате ночной атаки беспилотников. О запуске «горячих линий» сообщили глава областного центра Игорь Молчанов и руководитель Энгельсского района Максим Леонов.

Теперь жители Саратова могут обратиться за консультацией и зафиксировать повреждения по номерам: 8 (929) 777-68-32 и 8 (8452) 96-07-70.

Для жителей Энгельса работает отдельная линия: 8 (8453) 56-71-29.

Напомним, минувшей ночью, 21 марта, вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на промышленную инфраструктуру городов. Взрывной волной в нескольких многоквартирных домах выбило остекление. В Саратове, к сожалению, не обошлось без пострадавших — двое граждан получили травмы.

В данный момент чиновники и профильные службы проводят подомовой обход, оценивая масштаб нанесенного ущерба. Как заверили власти, все жители, чье имущество пострадало, смогут рассчитывать на получение материальной компенсации. Размер выплат определят по итогам работы комиссий.

Ольга Сергеева