Юбилейный фестиваль «ЭтноСфера» собрал гостей в Год единства народов России

В Энгельсе в Центре народного творчества «Дружба» состоялся юбилейный фестиваль-конкурс традиционной национальной культуры «ЭтноСфера».



Организаторов, участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко. В своем выступлении он подчеркнул значимость проведения в регионе мероприятий, направленных на развитие межкультурного диалога и укрепление дружбы между народами, проживающими на территории Саратовской области.



Фестиваль объединил более 600 участников в возрасте от 5 до 70 лет. Творческие состязания проходили по шести номинациям: народное пение и фольклор, инструментальное исполнительство на народных инструментах, хореография, театральное искусство и народные промыслы.



Особое внимание гостей привлекла выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развернутая в фойе учреждения. Свои работы представили свыше 80 мастеров Энгельсского района, продемонстрировав разнообразие техник и самобытность народного творчества.



Пятилетняя история фестиваля, ведущая отсчет с 2022 года, насчитывает уже более 3000 участников. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, мероприятие приобрело особое значение для сохранения и развития культурного наследия страны. Мероприятие организовано управлением культуры Энгельсского муниципального района совместно с Центром народного творчества «Дружба» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

