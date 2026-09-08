После беспилотной атаки ВСУ на Саратов организована горячая линия

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Саратов.

По поручению прокурора Романа Пантелеева открыта горячая линия, куда жители могут обратиться за помощью и информацией. Ведомство взаимодействует с органами власти и правоохранительными структурами. Телефон «горячей линии» – 8 (8452) 49-66-78.

Напомним, губернатор Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Саратов утром 8 сентября. Повреждены несколько жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали 10 человек, среди них трое детей. Шестеро госпитализированы, угрозы жизни нет, — отметил глава региона в соцсетях.

На месте работают профильные службы. По поручению главы региона развёрнут оперативный штаб и пункт временного размещения для жителей повреждённых домов.

Ольга Сергеева