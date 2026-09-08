Свыше 300 тысяч саратовцев уже активно пользуются мобильным сервисом «Госуслуги Дом»

Более 300 тысяч жителей Саратовской области оценили возможности «Госуслуг Дом».

Приложение работает на базе государственной информационной системы в сфере ЖКХ и позволяет решать ключевые коммунальные вопросы онлайн: передавать показания счётчиков, оплачивать услуги, направлять заявки в управляющие компании и участвовать в голосованиях на собраниях собственников жилья. Функционал сервиса постоянно дополняется новыми возможностями.

Как отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев, популярность приложения продолжает расти.

«Более трёхсот тысяч жителей области применяют «Госуслуги Дом» для решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. В приложении доступна функция информирования о неполадках в доме или на прилегающей территории. Если проблема касается общедомового имущества или затрагивает нескольких собственников, заявитель может оформить коллективное обращение и отправить его в обслуживающую организацию вместе с соседями. Заявка поступает в управляющую компанию и рассматривается согласно регламенту. Ответ от организации житель получает прямо в приложении, а также имеет возможность следить за ходом выполнения работы», — рассказал Мышев.

Приложение доступно для скачивания по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/mp_dom. Присоединяйтесь к миллионам пользователей и управляйте своей недвижимостью с комфортом!

Ольга Сергеева