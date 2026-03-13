После эфира на федеральном ТВ саратовские следователи завели дело об избиении женщины

После эфира на Первом канале в Балаковском районе возбудили дело об избиении женщины и преследовании ребенка.

История жительницы села Николаевка, рассказанная в ток-шоу «Мужское/Женское» 12 марта, стала поводом для доследственной проверки и последующего уголовного преследования.

В своем обращении в эфире женщина пожаловалась на бывшего сожителя. По ее словам, после разрыва отношений мужчина не оставляет ее в покое: преследует, угрожает и пытается забрать их общую четырехлетнюю дочь. Кроме того, заявительница утверждает, что в период совместной жизни он неоднократно избивал не только ее, но и других детей, проживавших в семье (от предыдущего брака).

После того как информация попала в СМИ и социальные сети, следователи организовали проверку. По ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — «Побои».

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и собирают доказательную базу. Расследование продолжается.

Ольга Сергеева