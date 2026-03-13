Осиротевший пёс стал завсегдатаем саратовских автобусов

В Саратове ищут дом для пса-безбилетника: осиротевший пес объездил полгорода на автобусах.

В соцсетях обсуждают необычного пассажира — бездомного пса, который после смерти хозяина спасается от холодов в саратовских автобусах. Животное свободно заходит в транспорт, не платит за проезд и уже успело стать любимцем постоянных пассажиров: его узнают, гладят и угощают едой.

Однако зоозащитники бьют тревогу. В группах фонда «Верность-Саратов» предупреждают: такая жизнь может закончиться трагедией. Горожане просят волонтеров найти псу приют.

Недавно появилась надежда — мужчина из Поливановки предложил забрать собаку в частный дом. Но радость оказалась преждевременной: адрес попал в «черный список» фонда, а кандидат в хозяева ведет асоциальный образ жизни.

Поиски ответственного владельца продолжаются. Желающих помочь просят связаться с фондом.

Ольга Сергеева