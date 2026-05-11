После фекальной ЧС в Энгельсе введено гиперхлорирование питьевой воды на 72 часа

По предписанию Роспотребнадзора питьевую воду временно обрабатывают повышенной дозой хлора (остаточный свободный хлор — 1,2 мг/л).
Это связано с отключением водоснабжения для работ на коллекторе (воду отключили 9 мая, заполнение системы начали только сегодня с 14:00).
Что это значит: у воды появится запах и привкус хлора, но мера носит профилактический характер.
Рекомендации:
водопроводную воду отстаивать и фильтровать, для питья кипятить или использовать бутилированную;
фрукты и овощи мыть бутилированной/кипяченой водой, затем обдавать кипятком;
детей купать в отстоянной кипяченой воде;
детскую посуду обдавать кипятком или кипятить 2–3 минуты;
аллергикам — только бутилированную воду.
Напомним, ЧП на коллекторе произошло 29 апреля, с 4 мая в Энгельсе режим ЧС.
Ольга Сергеева