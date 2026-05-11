После фекальной ЧС в Энгельсе введено гиперхлорирование питьевой воды на 72 часа

По предписанию Роспотребнадзора питьевую воду временно обрабатывают повышенной дозой хлора (остаточный свободный хлор — 1,2 мг/л).

Это связано с отключением водоснабжения для работ на коллекторе (воду отключили 9 мая, заполнение системы начали только сегодня с 14:00).

Что это значит: у воды появится запах и привкус хлора, но мера носит профилактический характер.

Рекомендации:

водопроводную воду отстаивать и фильтровать, для питья кипятить или использовать бутилированную;

фрукты и овощи мыть бутилированной/кипяченой водой, затем обдавать кипятком;

детей купать в отстоянной кипяченой воде;

детскую посуду обдавать кипятком или кипятить 2–3 минуты;

аллергикам — только бутилированную воду.

Напомним, ЧП на коллекторе произошло 29 апреля, с 4 мая в Энгельсе режим ЧС.

