Терапевты напомнили саратовским дачникам, чем им грозит «мышиная лихорадка»

Саратовцам напомнили о риске «мышиной лихорадки» на дачах.
Терапевты предупредили жителей, отправляющихся на майские выходные на участки, о необходимости профилактики ГЛПС. Источник инфекции — грызуны. Вирус передаётся воздушно-пылевым путём (до 85%), а также через воду, пищу и контакт с заражёнными предметами.
Симптомы: температура, головная боль, боли в пояснице, нарушения мочевыделения. При их появлении — срочно к врачу. Самолечение недопустимо.
Профилактика:
влажная уборка дачных помещений в маске, перчатках и с моющими средствами;
тщательное мытьё рук и продуктов, особенно хранившихся в погребах;
использование средств индивидуальной защиты при сельхозработах.
Болезнь поражает мелкие сосуды, вызывает интоксикацию и проблемы с почками.
