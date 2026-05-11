Терапевты напомнили саратовским дачникам, чем им грозит «мышиная лихорадка»

Саратовцам напомнили о риске «мышиной лихорадки» на дачах.

Терапевты предупредили жителей, отправляющихся на майские выходные на участки, о необходимости профилактики ГЛПС. Источник инфекции — грызуны. Вирус передаётся воздушно-пылевым путём (до 85%), а также через воду, пищу и контакт с заражёнными предметами.

Симптомы: температура, головная боль, боли в пояснице, нарушения мочевыделения. При их появлении — срочно к врачу. Самолечение недопустимо.

Профилактика:

влажная уборка дачных помещений в маске, перчатках и с моющими средствами;

тщательное мытьё рук и продуктов, особенно хранившихся в погребах;

использование средств индивидуальной защиты при сельхозработах.

Болезнь поражает мелкие сосуды, вызывает интоксикацию и проблемы с почками.

