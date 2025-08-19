После гибели подростка на рыбалке под Саратовом завели уголовное дело

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка. Трагедия произошла 18 августа в селе Малая Тарамовка во время рыбалки на реке Камелик.

По предварительной информации, подросток и его отчим находились в разных резиновых лодках. Внезапно мальчик выпал из плавсредства и утонул.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.