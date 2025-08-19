Более 20 тысяч человек посетили «Палитру ремесел» в Саратове

В Саратове 17 августа завершился трехдневный VIII Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел». Мероприятие посетили более 20 тысяч человек. Для гостей провели более 200 мастер-классов по 100 различным направлениям, интересным для взрослых и детей.

Более 600 мастеров и художников из России и Казахстана представили сотни изделий ручной работы, модные коллекции одежды и аксессуары. На фестивале работали художественная выставка, площадка «Ресайкл», а на площадке «Традиция» прошли народные гуляния с танцами и играми. Также успешно дебютировала новая локация — литературно-краеведческая гостиная. В рамках фестиваля были организованы два конкурса — для юных вязальщиков и для художников.

Министр экономического развития области Андрей Разборов отметил, что проведение таких фестивалей является важным инструментом для развития ремесленного сектора и вносит вклад в сохранение народной культуры, создание узнаваемого стиля региона и раскрытие его туристического потенциала.

Участники и гости фестиваля выразили благодарность организаторам. Они поделились восторгом от уровня мастерства и общей атмосферы мероприятия, а также высказали надежду на встречу в следующем году.



«Огромная благодарность за прекрасный фестиваль! Восторг и гордость за мастеров!» — поделилась впечатлением саратовчанка Марина Шагаева.

«Спасибо всем участникам фестиваля за их творчество, за красоту, которую щедро дарят людям!» — поблагодарила мастеров и организаторов Ирина Туракина из Воронежа.