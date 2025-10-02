После критики Николая Панкова в двух сёлах переделают некачественный асфальт

В посёлке Солянский и селе Красная Речка Пугачёвского района будет заново уложено асфальтовое покрытие. Работа подрядчика по ремонту дорог не была принята стройконтролем.

Проблему некачественного ремонта поднял депутат Госдумы Николай Панков. Жители рассказали ему, что только что уложенный асфальт уже осыпается и на нем есть латки. Депутат призвал министерство дорожного хозяйства области осуществить строгий контроль качества.

Как сообщил телеграм-канал помощников депутата, после этого подрядчик демонтировал некачественное покрытие. Дороги в Солянском и Красной Речке будут отремонтированы заново. И приняты только когда их качество подтвердит стройконтроль и жители.

Что касается посёлка Тургеневский, там проверка показала соответствие покрытия предъявляемым требованиям.

«С жителями будем держать на контроле, чтобы брак у подрядчиков не принимался. Некачественный ремонт должен быть переделан. Или подрядчик должен быть внесён в «черный список» и не допускаться к социально важным объектам», — подчеркнул Николай Панков.