Дикий лось вышел на улицы Саратова

Необычный гость появился на дорогах Саратова. Местные жители стали свидетелями неожиданной встречи с крупным диким животным — на городских улицах был замечен взрослый лось.

Это уже не первый случай появления диких животных в городской черте. Ранее саратовцы сообщали о встречах с лисами.

Видео с лесным обитателем, разгуливающим по городским улицам, быстро распространилось в социальных сетях. Автор записи отмечает ироничную сторону ситуации — теперь в городе появились свои «олени» на дорогах.

Алена Орешкина