После метели для проезда начали открывать саратовские участки федеральных трасс

На ряде федеральных трасс в Саратовской области сняты ограничения для транспорта.

4 января губернатор Роман Бусаргин сообщил об улучшении ситуации на дорогах после снегопада. Для грузового и маршрутного транспорта открыто движение на участках трасс Р-22 «Каспий», Р-229, Р-228, Р-158 и Р-207.

При этом на трассе А-298 сохраняются ограничения на двух участках. Региональные и муниципальные дороги находятся в проезжем состоянии — их продолжают очищать и обрабатывать реагентами.

Губернатор призвал жителей быть осторожными и по возможности отложить дальние поездки до стабилизации погоды.

Ольга Сергеева