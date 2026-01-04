В Саратове изменят подход к приживаемости растений

Комплекс мер и изменение подходов к озеленению позволили увеличить приживаемость растений до 95%.

Об это рассказал в своем ТГ-канале мэр Саратова Михаил Исаев.

Достичь этого позволил комплекс организационно-технических решений.

Глава областного центра перечислил их:

— Контроль и подготовка кадров. Для повышения качества работ и персональной ответственности перестроена структура управления:

— В структуру администрации города введена профильная должность заместителя по благоустройству и развитию городской среды.

— В районных службах (МБУ) определены ответственные руководители конкретно по направлению озеленения.

— Организовано системное обучение сотрудников: на базе профильного учреждения проводятся занятия по технологии посадки и ухода за зелёными насаждениями.

Будут скорректированы также технологии и стандарты.

Соблюдение агротехнических норм, со слов Исаева, стало строгим правилом.

— Полив: обеспечение водой — обязательное условие при создании объекта озеленения. За год системы автоматического полива организованы на 40 объектах. Для крупномерных деревьев применяется технология прикорневого полива и аэрации — вода и воздух поступает непосредственно к корневой системе растений. Подготовка грунта: при посадке деревьев производится 100% замена земли в посадочной яме на плодородный грунт, — пояснил Исаев.

Ольга Сергеева