После отключений Интернета у саратовцев пропала социальная сеть ВКонтакте

Накануне жители Саратова столкнулись с масштабным сбоем в работе социальной сети ВКонтакте.

Как сообщают пользователи, проблемы наблюдались как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

Аналогичные жалобы поступают и из других регионов России — в различных соцсетях пользователи сообщают о схожих перебоях в работе платформы.

Это уже третий случай проблем с интернет-соединением на текущей неделе. Ранее 1 и 2 июля многие саратовцы отмечали отключения мобильного интернета. Официальных комментариев от властей или операторов связи по поводу причин этих сбоев не поступало.

Вопросы горожан, оставленные в телеграм-каналах представителей власти, как обычно, остаются без ответа. Ситуация вызывает беспокойство у пользователей, особенно на фоне участившихся случаев ограничения доступа к различным интернет-ресурсам в последнее время.

На момент подготовки материала работа ВКонтакте в Саратове постепенно восстанавливается, однако некоторые пользователи продолжают жаловаться на нестабильное соединение и медленную загрузку контента.