Под Пугачевом при опрокидывании «семерки» погиб молодой водитель

Вечером 3 июля в Пугачевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По информации региональной ГАИ, авария случилась около 21:20 на 172-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград, недалеко от села Преображенка.

34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и перевернулась. Мужчина погиб на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможное влияние погодных условий, техническое состояние транспортного средства или человеческий фактор.

Этот участок дороги уже не впервые становится местом серьезных аварий. Местные жители неоднократно обращали внимание на его потенциальную опасность.

ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую бдительность при управлении транспортным средством, особенно в темное время суток. Любую информацию, которая может помочь в расследовании данного происшествия, просьба сообщать в ближайшее отделение полиции.