После шестилетнего перерыва в лагере «Зеркальный» стартовала всероссийская смена

Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный» в Базарно-Карабулакском районе впервые за шесть лет принял участников Всероссийской летней смены «Муслим».

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, первая смена для мальчиков с 1 августа собрала около 100 ребят из разных регионов страны.

В этом году смена проходит в тестовом формате — это позволит постепенно восстановить работу лагеря после долгого перерыва. Уже в 2027 году планируется проведение полноценных смен с большим количеством участников.

День начался с торжественной линейки: подняли Государственный флаг РФ, флаг Саратовской области и флаг Духовного управления мусульман региона. Почётными гостями стали муфтий ДУМ Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, экс-директор лагеря Александр Перевалов, директор Рашид-хазрат Тугушев и меценат Салман-хаджи Мусаев.

Старший вожатый Алмаз-хазрат Абдрахманов представил главную идею смены — строительство символического «Моста дружбы». Муфтий зачитал приветствие председателя ДУМ РФ шейха Равиля Гайнутдина и заложил первый символический «кирпич».

Смена продлится до 10 августа. Ребят ждут спортивные и творческие мероприятия, познавательные занятия.

Уже 13 августа в лагерь на отдых отправятся девочки.

Наталья Мерайеф