Саратовские аграрии собрали более 2,4 млн тонн зерна

Саратовская область приближается к пятимиллионному рубежу.

В регионе полным ходом идёт уборочная кампания. По данным министерства сельского хозяйства Саратовской области, на сегодняшний день аграрии намолотили более 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Обработка ведётся на площади 795,6 тыс. гектаров, что составляет 38% от всех посевных площадей региона, которые превышают 2,3 млн гектаров. Основной упор сделан на озимую пшеницу — с 738,8 тыс. гектаров собрано 2 321,7 тыс. тонн при урожайности 31,4 центнера с гектара. Параллельно идёт уборка ячменя, яровой пшеницы, чечевицы и гороха.

Лучшие результаты на сегодняшний день демонстрируют хозяйства Энгельсского, Ершовского, Пугачёвского, Дергачёвского, Краснокутского, Фёдоровского и Самойловского районов.

Не ограничиваются аграрии только зерновыми. Уже собрано 22,8 тыс. тонн овощей и 1 тыс. тонн картофеля. В полях задействовано 7 тыс. зерноуборочных машин — техника работает практически круглосуточно.

По итогам сезона регион рассчитывает выйти на амбициозные показатели: 5 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн подсолнечника, 354 тыс. тонн овощей и 130 тыс. тонн картофеля. Учитывая текущие темпы, план выглядит вполне достижимым.

Ольга Сергеева