Последние звонки в Саратовской области пройдут с беспрецедентными мерами безопасности

В Саратовской области завершается учебный год: последние звонки пройдут 26 мая.

Во всех школах Саратовской области будут организованы праздничные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года. В этом году образовательный период завершается для 240 тысяч школьников.

На регулярном совещании губернатор региона Роман Бусаргин обратил особое внимание на необходимость обеспечить максимальную безопасность участников предстоящих событий. По словам главы области, этот приоритет распространяется как на церемонии последних звонков, так и на период выпускных экзаменов.

Для реализации поставленных задач губернатор поручил профильным структурам правительства перейти на усиленный режим работы. В ответственный период будет существенно усилен комплекс мер безопасности — соответствующие службы приведут в готовность для оперативного реагирования на любые ситуации.

Администрация школ совместно с правоохранительными органами и экстренными службами уже прорабатывает детали организации мероприятий, чтобы праздник прошёл без происшествий и запомнился выпускникам и всем участникам радостными моментами.

Ольга Сергеева