Названы имена еще двух погибших на СВО саратовских воинов

Саратовская область простилась ещё с двумя участниками спецоперации.
Накануне в Ровенском районе прошло прощание с Денисом Газизовым. Сегодня, в посёлке Колос Марксовского района, местные жители проводят в последний путь Владика Гиззатова.
Представители местной власти почтили память павших воинов и выразили глубокие соболезнования их семьям. Соболезнования также направил губернатор региона: в своём обращении он подчеркнул самоотверженность и мужество земляков, отдавших жизни при исполнении воинского долга.
Администрация Ровенского и Марксовского районов организовала церемонии прощания с соблюдением всех воинских почестей.
Администрации районов окажут семьям погибших всю необходимую поддержку в соответствии с действующими мерами социальной помощи участникам СВО и их близким.
Ольга Сергеева