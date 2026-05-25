Названы имена еще двух погибших на СВО саратовских воинов

Саратовская область простилась ещё с двумя участниками спецоперации.

Накануне в Ровенском районе прошло прощание с Денисом Газизовым. Сегодня, в посёлке Колос Марксовского района, местные жители проводят в последний путь Владика Гиззатова.

Представители местной власти почтили память павших воинов и выразили глубокие соболезнования их семьям. Соболезнования также направил губернатор региона: в своём обращении он подчеркнул самоотверженность и мужество земляков, отдавших жизни при исполнении воинского долга.

Администрация Ровенского и Марксовского районов организовала церемонии прощания с соблюдением всех воинских почестей.

Администрации районов окажут семьям погибших всю необходимую поддержку в соответствии с действующими мерами социальной помощи участникам СВО и их близким.

Ольга Сергеева