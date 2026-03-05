Поставщик спецкатера для саратовских спасателей отверг подозрения в сговоре на торгах

В Октябрьском районном суде Саратова продолжается разбирательство по уголовному делу в отношении экс-руководителей областной службы спасения Павла Корикова и Дмитрия Илларионова.

Фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при организации закупки катера T-Rex 40, предназначенного для проведения поисково-спасательных операций.

В рамках заседания суд заслушал представителя пермской компании-поставщика «Авангард» Владимира Трефилова, а также собственника судна Александра Гараничева, который изначально продал технику этой фирме. Их показания были призваны прояснить детали сделки.

Владимир Трефилов пояснил, что его компания приобрела плавсредство уже после победы в тендере, целенаправленно для выполнения контракта с саратовским учреждением. При этом он отметил, что, хотя на этапе подачи заявки судна в собственности фирмы еще не было, участники торгов обладали информацией о наличии на рынке подходящей модели.

Представитель «Авангарда» также акцентировал внимание на том, что реализация маломерных судов является профильным направлением деятельности компании с многолетней историей.

В ответ на уточняющие вопросы защиты, поинтересовавшейся, была ли у фирмы уверенность в победе, Трефилов заявил:

— Никаких гарантий успеха быть не могло. Это открытый аукцион, и предугадать его итоги или развитие событий наперед невозможно. Я, разумеется, не обладал такой информацией.

Свидетель подчеркнул, что участие в конкурсе было доступно для неограниченного круга лиц, а единственной мотивацией компании являлось ведение законной предпринимательской деятельности.

— Наша работа строится на простом принципе: мы находим продукцию у изготовителей и поставляем ее заказчикам, извлекая из этого прибыль, — резюмировал он.

Позднее выступила генеральный директор ООО «Авангард» Наталья Трефилова, которая полностью подтвердила позицию, изложенную коллегой. Она отдельно остановилась на вопросе логистики, отметив, что компании удалось избежать лишних затрат на транспортировку.

— Сложилась удачная ситуация: и производитель, и конечный получатель находились в Саратове. Это позволило нам оптимизировать расходы и не прибегать к услугам перевозчиков, — объяснила Наталья Трефилова.

Руководитель компании категорически отвергла предположения о том, что служба спасения создавала для «Авангарда» особые условия или преференции. По ее словам, торги и исполнение контракта проходили в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства.

Ольга Сергеева