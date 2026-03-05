Саратовская область показала уверенный рост в рейтинге зарплат по Приволжью

Динамика роста доходов населения в Саратовской области оказалась одной из самых заметных в Приволжском федеральном округе.

Как следует из свежих статистических данных, средняя заработная плата в регионе достигла отметки в 67 353 рубля, что на 15,9% превышает показатели предыдущего года.

Этот результат позволил области существенно улучшить свои позиции в окружном табеле о рангах: регион переместился с 14-й строчки сразу на 11-ю, обогнав нескольких конкурентов.

Особенно впечатляющей выглядит статистика за декабрь. В последний месяц 2025 года средний заработок жителей губернии составил 90 042 рубля. По темпам роста декабрьской зарплаты относительно аналогичного периода 2024-го (+17,9%) Саратовская область и вовсе заняла лидирующую позицию среди всех регионов ПФО.

Анализ отраслевой структуры показывает, где именно работают самые высокооплачиваемые специалисты или где наиболее активно росли оклады. В лидерах по динамике оказался сектор «прочих услуг» — здесь прирост составил 33,1%. Высокие показатели также зафиксированы в административной сфере и сопутствующем сервисе (+22,4%). В строительной отрасли зарплаты увеличились на 21,6%, а в системе здравоохранения и социального обслуживания — на 20,3%. Замыкают пятерку самых динамичных сфер торговля и авторемонт с показателем 120,1% от уровня 2024 года.

Ольга Сергеева