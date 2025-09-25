Пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове женщина успешно прооперирована

Состояние женщины, получившей травмы во время инцидента с беспилотником 20 сентября, врачи оценивают как удовлетворительное. Как сообщил министр здравоохранения области Владимир Дудаков, пациентке была оказана экстренная хирургическая помощь в первые часы после госпитализации.

Медики планируют выписать женщину в ближайшие дни. Однако, учитывая тяжелое психоэмоциональное состояние, связанное с пережитым стрессом, врачи рекомендовали продолжить наблюдение после выписки из стационара. Чиновник отметил, что жизни пациентки ничего не угрожает.