Прокуратура Маркса помогла инвалиду аннулировать кредит после звонка мошенников

В Марксе Саратовской области прокуратура добилась отмены кредитного договора, который телефонные мошенники оформили на женщину-инвалида в апреле 2024 года. Злоумышленники убедили ее взять кредит на 133 тысячи рублей и перевести средства на «безопасный счет».

В ходе расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению экспертов, потерпевшая не способна полностью осознавать последствия своих действий.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Суд удовлетворил иск, освободив женщину от долговых обязательств. Кроме того, кредитная организация должна вернуть ей 11 тысяч рублей, списанных за просрочку платежа.