Пострадавший в ДТП с ассенизатором в Энгельсе пассажир иномарки умер от травм в больнице

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 4 июля в Энгельсе Саратовской области.

Напомним, около 14:40 на проспекте Строителей у дома №47 столкнулись легковой автомобиль Škoda Rapid и ассенизаторская машина на базе ГАЗона.

По данным ГАИ, за рулем легковушки находился 53-летний водитель, а спецтехнику управлял 49-летний мужчина. В результате аварии пострадали все четверо находившихся в Škoda: сам водитель, две пассажирки 49 и 69 лет, а также 65-летний мужчина, который позднее скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины столкновения и возможные нарушения ПДД участниками ДТП. Расследование продолжается.