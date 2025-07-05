Футболист из Саратова устроил драку в злополучном ресторане Москвы

Футболист Федор Смолов оказался вовлечен в драку в московском ресторане в конце мая.

Конфликт произошел, когда компания Смолова праздновала чемпионство «Краснодара» и получила замечание о чрезмерном шуме.

Согласно видеозаписям, опубликованным в СМИ, после словесной перепалки Смолов нанес удары двум посетителям заведения. По данным источников, футболист и его друзья были оскорблены, что спровоцировало инцидент.

В полицию поступило сообщение о 47-летнем жителе Челябинска, получившем травмы в этом инциденте. Однако уголовное дело возбуждено не было — медицинские документы не поступили в установленные сроки, а сам Смолов на момент проверки находился за границей.

По неподтвержденной информации, с футболиста требовали 20 миллиона рублей за неразглашение записи с дракой. Примечательно, что этот же ресторан ранее фигурировал в скандале с участием футболистов Кокорина и Мамаева в 2018 году.

Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.