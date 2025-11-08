Пострадавшим от атаки БПЛА саратовцам выплатят компенсации

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина состоялась встреча руководства районной администрации с жителями дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА

Глава Заводского района Вячеслав Доронин обсудил с жителями возникшие вопросы и дальнейший алгоритм действий. На базе администрации района работает оперативный штаб. На месте специалисты принимают заявления и разъясняют порядок получения материальной помощи.

Параллельно с этим коммунальные службы района и управляющая организация ведут работы по устранению последствий. На месте продолжают работу замерщики для изготовления новых оконных блоков и оценщики, которые фиксируют ущерб имуществу, включая поврежденные автомобили. Об этом информирует мэрия Саратова.

Ольга Сергеева