Николай Панков: Парк на Корсачке удалось сохранить от застройки

Парк на Корсачке удалось сохранить от застройки. В этом помогли активные жители Юбилейного.

Теперь Вячеслав Володин помогает благоустроить народный парк. Уголок природы площадью 45 гектаров всегда пользовался большой популярностью у жителей Юбилейного и Новосоколовогорского посёлков. Но у города никогда не хватало средств на его содержание и благоустройство. Были планы даже о передаче парка в концессию. Хорошо, что вместе с жителями нам удалось это предотвратить. И в этом году началось благоустройство парка по депутатскому проекту Вячеслава Володина.

Вместе с активными жителями посмотрели, как проходят работы в рамках первого этапа. Они строго следят за качеством. Люди душой переживают за проект. Ведь много лет парком занимались только жители — проводили субботники, устанавливали самодельные лавочки, ухаживали за деревьями. Недавно инициативные жители сами сделали и установили металлический мостик через ручей в парке. К мнению таких людей всегда необходимо прислушиваться.

Выявили ряд моментов, которые необходимо исправить. Количество урн должно равняться количеству лавочек. Так будет проще обеспечить чистоту в парке. Проектанты почему-то решили предусмотреть на более чем 40 скамеек всего 20 урн. Также необходимо увеличить ширину выемки под лавочки для удобства прохожих. А светильники на смотровой площадке заменить на антивандальные. Чтобы их высота не мешала очистке от снега. Входная группа должна отражать историю парка. Поэтому жители должны предложить, как она будет выглядеть. И какие элементы было бы правильно разместить в начале парка, что традиционно является местом встреч и ожидания.

До начала реализации второго, основного этапа проекта, продолжим обсуждение с жителями. Чтобы были учтены все замечания людей. Поэтому жду ваших предложений.