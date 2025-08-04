Пострадавшим от урагана саратовцам окажут помощь местные власти

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами и министрами Правительства области, а также главами районов.

Обсуждались текущая ситуация в регионе, вопросы социальной сферы, обращения граждан в социальных сетях.

Жителям ряда районов Саратовской области, чье имущество оказалось повреждено в результате шквалистого ветра, будет оказана вся необходимая помощь.

Глава региона, обращаясь к главам территорий, подчеркнул, что необходимо в максимально короткие сроки устранить все повреждения.