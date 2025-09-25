Пострадавшую от атаки БПЛА саратовчанку планируют скоро выписать из больницы

Пострадавшая при падении обломков БПЛА в Саратовской области женщина находится в удовлетворительном состоянии после срочной операции.

Об этом заявил глава регионального минздрава Владимир Дудаков.

Хотя выписка возможна в ближайшее время, медики приняли решение оставить ее в стационаре для контроля, уделив особое внимание психоэмоциональному состоянию.

Атака беспилотников, в результате которой она пострадала, была отражена 20 сентября, тогда же Минобороны сообщило о уничтожении 27 дронов.

Наталья Мерайеф