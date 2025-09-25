Кинотеатр «Победа» в Саратове отмечает 70-летний юбилей

В саратовском кинотеатре «Победа» прошли мероприятия, посвященные 70-летию со дня основания.

К этому событию на площадке кинотеатра был организован фестиваль документального патриотического кино, круглый стол «Связь времен: Память, Наследие, Будущее Отечества», посвященный обсуждению проблем воспитания молодого поколения, сохранения культурных традиций и ценностей, а также торжественное мероприятие. Об этом информирует министерство внутренней политики региона.

С юбилеем коллектив Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, в ведении которого сегодня находится кинотеатр, поздравила заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая.

Мероприятия проходят с участием Героев России, ветеранов специальной военной операции, волонтеров и общественных организаций, создавая уникальную площадку для прямого общения молодежи с историей.

Напомним, кинотеатр открыл свои двери для зрителей 29 сентября 1955 года, получив свое название в честь 10-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня «Победа» сохраняет традиции, сочетая кинопоказы с активной патриотической работой. Помимо бесплатных показов отечественного кино для детей и семейного просмотра, кинотеатр на постоянной основе организует мероприятия, направленные на воспитание молодого поколения, сохранение нравственных и культурных ценностей, исторической памяти, развитие уважительного отношения к истории нашей страны.

