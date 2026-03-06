Потерявшая ногу в ДТП саратовчанка стала героиней шоу «Новый день» на ТВ-3

Саратовчанка, потерявшая ногу в ДТП, рассказала свою историю борьбы на федеральном канале.

36-летняя жительница Саратова Гузель Бадаева стала героиней программы «Новый день» на телеканале ТВ-3. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Полтора года назад жизнь женщины кардинально изменилась: в результате аварии легковой автомобиль сбил ее вместе с остановочным павильоном. Гузель лишилась ноги. В тот трагический день она должна была выйти на новую должность в правоохранительных органах.

Трагедия повлекла за собой череду личных испытаний. После аварии бывший муж забрал их общего ребенка, и матери потребовалось три месяца, чтобы вернуть сына. «Моя бывшая свекровь сказала, что я должна была сдохнуть на этой остановке», — поделилась Гузель в эфире.

Несмотря на пережитое, женщина учится жить заново. «Сейчас я учусь жить с протезом и принимать своё новое тело. Но моя боль со мной — я хочу оставить её позади», — призналась сильная духом героиня.

По словам Гузель, виновница ДТП понесла наказание, однако в суде так и не раскаялась.

В преображении саратовчанке помогут ведущая и психолог проекта Виктория Дмитриева, а также команда стилистов. Выпуск с участием Гузель выйдет сегодня, 6 марта, в 19:00 на ТВ-3.

Ольга Сергеева