В Саратовской области стартует пилотный проект по восстановлению защитных лесополос

Саратовская область усилит защиту почв от опустынивания с помощью лесополос.

В регионе планируют масштабное восстановление и создание новых лесопосадок. Зеленые насаждения должны стать естественным щитом для сельхозугодий, защищая почву от эрозии и деградации. Этот вопрос обсудили на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам.

Как отметила председатель комитета Антонина Галяшкина, «зеленые коридоры» выполняют критически важные функции: защищают поля от ветровой и водной эрозии, улучшают экологию. По ее словам, первым шагом должна стать инвентаризация существующих лесополос с привлечением ученых для подбора оптимальных пород деревьев.

И.о. зампреда облправительства — министра сельского хозяйства Василий Котов сообщил, что в 2025 году в регионе высадили 4 тыс. га новых насаждений. Губернатор Роман Бусаргин поручил сохранить темпы и в 2026 году.

Особое внимание — Левобережью. Замдиректора «Федерального аграрного научного центра Юго-Востока» Сергей Деревягин отметил, что именно там изменения климата сильнее всего способствуют опустыниванию. Пилотный проект по восстановлению лесополос может охватить Перелюбский, Дергачевский и Озинский районы.

«Давайте станем одним из лучших регионов в этом направлении, чтобы сохранить плодородие наших земель», — подвела итог Галяшкина.

Ольга Сергеева