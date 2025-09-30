Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов России

За прошедший туристический сезон Россия приняла на 21% больше иностранных гостей по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщается в исследовании компании «МегаФо», половина туристов прибыла в РФ из стран ближнего зарубежья, причем их число выросло на 57%. Хотя Китай сохранил позиции лидера по количеству визитеров, их общее число снизилось на 8%. При этом Таиланд продемонстрировал пятикратный рост туристического потока.

Регионы Поволжья приняли 12% от общего числа гостей. Основными точками въезда стали Москва с показателем 23%, Санкт-Петербург с 22% и Дальний Восток с 15%. Среди стран ближнего зарубежья наибольший рост показали Казахстан с увеличением на 95%, Узбекистан на 84% и Беларусь на 79%.

Поток туристов из Европы сократился на 4%, хотя Франция и Австрия вошли в первую десятку стран по числу визитеров. Замыкают рейтинг ОАЭ и США с ростом на 24% и 56% соответственно.

Ольга Сергеева