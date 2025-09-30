Саратовцам рассказали о главных мерах поддержки пенсионеров

В Саратовской области проживает более 558 тысяч пенсионеров.

Управляющая отделением СФР Светлана Лукашева рассказала о ключевых аспектах пенсионного обеспечения.

Общие условия

В 2025 году на пенсию выходят женщины 1966 г.р. и мужчины 1961 г.р. Требуется 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Досрочный выход

Медики и педагоги — при специальном стаже (25-30 лет).

Многодетные матери — от 50 до 57 лет в зависимости от количества детей.

При длительном стаже (37 лет для женщин, 42 года для мужчин) — на 2 года раньше.

Оформление

Пенсия оформляется онлайн через Госуслуги за несколько часов в беззаявительном порядке.

Надбавки

После 80 лет фиксированная выплата удваивается (+8907 руб. в месяц). Также автоматически назначается надбавка в 1314 руб.

Поддержка

В области работают 12 Центров общения для старшего поколения, где проводятся мастер-классы, лекции и организуется поддержка военнослужащих.

Ольга Сергеева