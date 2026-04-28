Поволжский институт управления РАНХиГС открыл свои двери для будущих абитуриентов и их родителей

Erid 2W5zFJsqSFK

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся Иммерсивный день открытых дверей. Мероприятие прошло под названием «Город. Импульс изменений» и собрало более 350 гостей из Саратова и Саратовской области, а также из Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и Краснодарского края.

Для родителей была проведена специальная встреча с директором Института Виктором Чепляевым и заместителем директора Еленой Сергеевой, посвященная особенностям приемной кампании 2026 года.

Для школьников были организованы уникальные модули, которые позволили им не только проверить свои силы, но и получить представление о том, какие навыки и знания потребуются в выбранной сфере. Наставники, в роли которых выступили студенты ПИУ РАНХиГС, успешно презентовали итоги работы модулей в Театральном зале Института.

Модуль «Бизнес» представил проектную идею по улучшению условий жизни и ведения бизнеса в городе.

Модуль «Дипломатия» предложил проектную инициативу по открытию в городе международного центра для молодого поколения, интересующегося международной и региональной политикой поликультурного региона, иностранными языками, традициями, управлением региональных и международных конфликтов.

Модуль «Креативность» разработал проектную идею о создании макета уникального пространства для социализации и самореализации молодежи.

Модуль «Безопасность» предложил проектные идеи и проекты изменений в акты МСУ. Инициативы направлены на повышение эффективности обеспечения правовой и экономической безопасности города на базе использования цифровых технологий.

Иммерсивный день открытых дверей стал хорошей возможностью для всех участников получить важную информацию и определиться с выбором будущей профессии.

Фото: пресс-служба РАНХиГС



Реклама

ИНН 7729050901