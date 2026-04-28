Пассажиры на Москву застряли в саратовском аэропорту «Гагарин»

В саратовском аэропорту «Гагарин» 28 апреля сбоят рейсы «Победы» из Москвы и Петербурга.

Международный аэропорт «Гагарин» сообщил о корректировке расписания из-за непогоды в столичном регионе. По данным телеграм-канала авиагавани, задерживается один рейс на прилёт и один на вылет в Шереметьево по решению авиакомпании. При этом сам аэропорт работает штатно.

Согласно онлайн-табло, три рейса «Победы» из Москвы в Саратов отложены на 7–8 часов. Рейс из Санкт-Петербурга, который должен был вылететь в 18:25, перенесён на 22:45. В обратном направлении вылет двух рейсов из Саратова в Москву сдвинут на 4–6 часов, а самолёт в Петербург — ориентировочно до 23:15 вместо 22:10.

Накануне аналогичные задержки были вызваны сильным снегопадом и ветром в обеих столицах.

Ольга Сергеева