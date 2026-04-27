Повышенный холестерин выявили у 95% саратовцев при тестировании крови в ТЦ

Акция «Видимо-невидимо» в Саратове выявила повышенный холестерин у подавляющего большинства ее участников.

На прошлой неделе в торговом центре Саратова прошла бесплатная экспресс-диагностика уровня холестерина. Акцию организовал Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке областного Минздрава и СГМУ. Из более чем 250 участников у 95% показатель оказался выше нормы.

Эксперты напоминают: повышенный «плохой» холестерин (ЛПНП) долго не проявляется, но ведёт к атеросклерозу, инфарктам и инсультам. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в России, всё чаще — у трудоспособных людей.

Замминистра здравоохранения Сергей Сизов подчеркнул: многое зависит от образа жизни и своевременного обращения к врачу. В области работают семь сосудистых центров. Главный кардиолог Татьяна Богданова уточнила: около 350–400 тысяч жителей региона имеют подтверждённые сердечно-сосудистые диагнозы, но смертность за пять лет снизилась более чем на 25%.

В фонде ОРБИ призвали не игнорировать «тихие» факторы риска и регулярно проверять здоровье. Подробности — на сайте холестериск.рф.

Ольга Сергеева