Под Саратовом машина с подростками влетела в дерево и опрокинулась в кювете

В Краснокутском районе несовершеннолетний водитель попал в ДТП: пострадавшие в больнице.

Прокуратура Краснокутского района Саратовской области взяла на контроль установление обстоятельств аварии, в которой пострадали несовершеннолетние. ДТП произошло вечером 26 апреля у села Пшеничное.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением, наехал на дерево, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажиры с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле областной прокуратуры.

Напомним, днём ранее, 25 апреля, в Саратове напротив дома № 41 по улице Энтузиастов автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего водителя врезался в припаркованный грузовик Shacman.

