Социальных работников Ртищевского района поздравили с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника социальные работники Ртищевского района получили поздравления от имени депутата Государственной Думы РФ Николая Панкова.

В рамках мероприятия он передал тёплые слова признательности, а также ценные подарки и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Награды передовикам вручила депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.

— Ваш труд просто неоценим как в городе, так и на селе. Социальные работники помогают тем, кому труднее всего. Зачастую они становятся друзьями и «близкими родственниками» для своих подопечных, даря тепло, заботу и надежду на лучшее, — отметила Мария Викторовна.

Усова также подчеркнула вклад волонтеров и активистов проектов «Женское движение Единой России» и Союза Женщин России, которые с первых дней Специальной военной операции отправляли гуманитарные грузы на фронт и активно участвовали в поддержке военнослужащих.

— С наступающим праздником, дорогие социальные работники! Желаем вам здоровья, оптимизма и побольше благодарности и признания ваших заслуг! — поздравили депутаты собравшихся.

Ольга Сергеева